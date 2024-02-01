Могут быть проблемы со связью: Землю накрыл радиационный шторм

После вспышки на Солнце 29 января на Землю обрушился радиационный шторм. Удар прошёл по касательной, поэтому сильной угрозы не ожидается, пишет «Коммерсант».

Радиационный шторм нередко вызывает геомагнитную бурю на Земле. Это может плохо сказаться на здоровье людей, страдающих заболеваниями сердца и сосудов. У них могут возникнуть головные боли, головокружения, слабость, повыситься артериальное давление и уровень холестерина.

Более того, магнитные бури могут оказать влияние на работу спутников, мобильной связи. Могут выйти из строя навигационные приборы и другая электроника.

Читайте также: 2023 год официально стал самым жарким за всю историю наблюдений

Между тем на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ указано, что в ближайшие дни магнитных бурь не ожидается. Магнитосфера до конца февраля будет спокойной, небольшие колебания возможны 26 февраля.