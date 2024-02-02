Кейт Миддлтон впервые встретилась с семьёй после госпитализации и сложной операции

В понедельник, 29 января, Кейт Миддлтон наконец-то вернулась домой после двух недель, проведённых в больнице. Известно, что принцессе Уэльской сделали сложную операцию на брюшной полости, однако подробности госпитализации Кейт двор предпочитает не разглашать.

Представители королевской семьи сообщили, что к своим обязанностям Миддлтон вернётся не раньше весны, а пока ей предстоит долгое восстановление. Приходить в себя принцесса будет дома, в коттедже «Аделаида», который расположен в Большом Виндзорском саду.

Сейчас принцессе прописан постельный режим, поэтому для встречи с Кейт её близкие приезжают именно в «Аделаиду». Там же было решено устроить праздник по случаю дня рождения мамы девушки – 31 января Кэрол Миддлтон отметила 69-летие. Журналистам стало известно, что на тихом семейном торжестве собрались все близкие принцессы. В «Аделаиду» приехали родители Миддлтон, а также её сестра Пиппа и брат Джеймс со своими семьями. Это была первая встреча Кейт с родными после выписки из больницы.

В прошлый раз день рождения Кэрол отмечался на Карибских островах, куда в том числе прилетели Кейт и Уильям. Как правило, принцесса Уэльская каждый год устраивает маме сюрпризы и организовывает особенный праздник.