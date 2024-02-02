Криштиану Роналду подарил любимой на день рождения часы за $ 100 тыс.

27 января возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес отпраздновала своё 30-летие. Как и следовало ожидать, футболист организовал для любимой шикарный праздник, а вместе с этим вручил ей роскошный подарок. У себя в блоге Джорджина продемонстрировала, что же Криштиану преподнёс ей в этот важный день.

В традициях исключительного шика Роналду подарил девушке наручные часы от бренда Jacob, усыпанные бриллиантами. В стильный аксессуар встроен электронный циферблат, а ремешок цвета фуксия обрамляют десятки сверкающих камней.

Роналду подарил своей возлюбленной часы Фото: Из личного архива Джорджины Родригес

Ради подарка для возлюбленной футболисту пришлось потратиться. По самым скромным подсчётам, стоимость подобных часов составляет около $ 100 тыс. (по нынешнему курсу это около 9 млн рублей).

Для своих близких Криштиану денег не жалеет никогда. Путешествует семья Роналду только первым классом, живёт в лучших отелях, а подарки получает по-настоящему царские. Отношения с Родригес футболист начал ещё в 2016 году. Официально они до сих пор не женаты, однако вместе воспитывают пятерых детей.

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