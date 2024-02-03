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Источник при дворе рассказал, как дети помогают Кейт Миддлтон восстанавливаться после операции

Стало известно, как дети помогают Кейт Миддлтон восстанавливаться после операции
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми
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Две недели Кейт Миддлтон провела в больнице после операции на брюшной полости. 29 января 42-летняя принцесса Уэльская вернулась домой, где её с нетерпением ждали трое детей – 10-летний Джордж, восьмилетняя Шарлотта и пятилетний Луи.

Дети особенно тяжело перенесли разлуку с любимой мамой, поэтому к её возвращению готовились основательно. Источник, приближённый к королевской семье, рассказал, что накануне выписки Кейт в коттедже «Аделаида», где принцесса живёт вместе с семьёй, творился настоящий переполох.

Операция Кейт прошла успешно, но ей потребуется время на восстановление. На это время дети стали её главными помощниками. Джордж, Шарлотта и Луи смастерили для мамы открытки с милыми пожеланиями и даже приготовили к её возвращению разные закуски, — рассказал источник журналистам.

Кроме того, инсайдер сообщил, почему дети не посещали Кейт во время её госпитализации. Оказывается, у наследников британского престола слишком плотный учебный график в школе «Ламбрук» — помимо основных занятий, они посещают секции и различные кружки. Кроме того, Уильям и Кейт хотели отгородить детей от лишних переживаний.

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