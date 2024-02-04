Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Барбер Трэвиса Келси раскрыл главный секрет причёски спортсмена

Стрижка чемпиона: барбер Трэвиса Келси рассказал, как сделать причёску спортсмена
Трэвис Келси и Патрик Риган
Аудио-версия:
Комментарии

За последние несколько месяцев Трэвис Келси стал звездой американского футбола. Бешеную популярность игроку команды «Канзас-Сити Чифс» принесли не только победы на поле, но и отношения с Тейлор Свифт. Фанаты спортсмена внимательно следят за развитием романа, а вместе с этим многие стараются подражать Трэвису.

Оказывается, в барбершопах Соединённых Штатов случился переполох – практически все клиенты просят у мастеров сделать стрижку, которую так и называют: «Трэвис Келси». Фирменная причёска спортсмена настолько покорила поклонников американского футбола, что теперь на трибунах во время матчей «Чифс» сидят десятки мужчин, подстриженных именно таким образом.

Трэвис Келси и Патрик Риган

Трэвис Келси и Патрик Риган

Фото: Из личного архива Патрика Ригана

Барбер Патрик Риган, у которого Келси стрижётся уже шесть лет, наконец-то раскрыл главный секрет причёски футболиста. По его словам, первое, что должен сделать мастер – сбрить под ноль волосы в районе висков и нижней части затылка. Затем необходимо плавно переходить в область макушки. Важно учитывать, что максимальная длина волос должна составлять три миллиметра.

Кстати, Риган по секрету рассказал, что Тейлор Свифт просто обожает эту стрижку и всегда просит Трэвиса подстригаться именно так. Патрик отметил, что певица часто сопровождает Келси в барбершоп и нахваливает его внешний вид.

Читайте также:
Тейлор Свифт и Трэвис Келси отпраздновали выход «Канзас-Сити Чифс» в Суперкубок
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android