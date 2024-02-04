Стрижка чемпиона: барбер Трэвиса Келси рассказал, как сделать причёску спортсмена

За последние несколько месяцев Трэвис Келси стал звездой американского футбола. Бешеную популярность игроку команды «Канзас-Сити Чифс» принесли не только победы на поле, но и отношения с Тейлор Свифт. Фанаты спортсмена внимательно следят за развитием романа, а вместе с этим многие стараются подражать Трэвису.

Оказывается, в барбершопах Соединённых Штатов случился переполох – практически все клиенты просят у мастеров сделать стрижку, которую так и называют: «Трэвис Келси». Фирменная причёска спортсмена настолько покорила поклонников американского футбола, что теперь на трибунах во время матчей «Чифс» сидят десятки мужчин, подстриженных именно таким образом.

Трэвис Келси и Патрик Риган Фото: Из личного архива Патрика Ригана

Барбер Патрик Риган, у которого Келси стрижётся уже шесть лет, наконец-то раскрыл главный секрет причёски футболиста. По его словам, первое, что должен сделать мастер – сбрить под ноль волосы в районе висков и нижней части затылка. Затем необходимо плавно переходить в область макушки. Важно учитывать, что максимальная длина волос должна составлять три миллиметра.

Кстати, Риган по секрету рассказал, что Тейлор Свифт просто обожает эту стрижку и всегда просит Трэвиса подстригаться именно так. Патрик отметил, что певица часто сопровождает Келси в барбершоп и нахваливает его внешний вид.