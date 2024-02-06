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Стало известно, что у Карла III обнаружено онкологическое заболевание

Официальное заявление Букингемского дворца: у Карла III обнаружен рак
Король Карл III
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Букингемский дворец сделал официальное заявление о том, что 75-летний король Великобритании Карл III болен раком. Злокачественное образование у монарха обнаружили во время его недавнего пребывания в клинике. Тогда подданным сообщалось, что королю предстоит плановая операцией из-за увеличения предстательной железы.

Раскрывать подробности двор не стал. На данный момент неизвестно, о какой именно форме онкологического заболевания идёт речь. Кроме того, неясно, на какой стадии оно находится. Представители монаршей семьи отметили, что Карл чувствует себя хорошо и уже начал проходить лечение.

Его Величество решил сообщить о своём диагнозе, чтобы предотвратить спекуляции, надеясь, что это поможет поддержать людей, страдающих от рака по всему миру, — говорится в официальном заявление Букингемского дворца.

В ближайшее время король будет заниматься исключительно своим здоровьем, а к исполнению обязанностей вернётся, как только лечение даст положительную динамику.

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