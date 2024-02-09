Защита от слабоумия: учёные обнаружили неожиданное свойство виагры

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Учёные из Университетского колледжа Лондона обнаружили удивительное свойств Виагры в борьбе с болезнью Альцгеймера. Их исследование опубликовано в журнале Neurology.

Эксперты в течение пяти лет наблюдатели за 269 725 мужчинами со средним возрастом 59 лет и с наличием эректильной дисфункции. Участников разделили на две группы: первые принимали виагру, а вторые не проходили никакого лечения.

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Оказалось, что приём лекарств от эректильной дисфункции способно снизить рик заболевания болезни Альцгеймера на 18%.

Хотя мы добиваемся прогресса в разработке новых методов лечения болезни Альцгеймера, которые помогают очистить мозг от амилоидных клеток у людей на ранних стадиях заболевания, мы отчаянно нуждаемся в методах лечения, способных предотвратить или задержать развитие болезни. Необходимо провести рандомизированное контролируемое исследование с участием как мужчин, так и женщин, чтобы определить, применимы ли эти результаты и к женщинам.