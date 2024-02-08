Две тонны на всех: участницы проекта «Большие девочки» поборются за 1 млн рублей

Сегодня, 8 февраля, на телеканале «Пятница!» стартовал уникальный проект «Большие девочки», который поможет 13 девушкам весом от 100 килограммов похудеть и кардинально поменять свою жизнь. Вести проект будет тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Вес самой тяжёлой участницы проекта составляет 242 килограмма при росте 185 сантиметров. Алёне Костюк из Подольска всего 27 лет, а набирать вес она начала после появления в семье младших братьев. Серьёзные проблемы со здоровьем, комплексы и отсутствие перспектив губят девушку, поэтому для неё эта борьба будет решающей.

Меньше всего на момент старта «Больших девочек» весит 20-летняя Арина Киселёва из Севастополя. Её вес составляет 106 килограммов при росте 160 сантиметров. Проблемы со здоровьем у Арины начались из-за проблем в отношениях с родителями.

Общий вес всех участниц на данный момент составляет 2 тонны. Проект будет длиться три месяца. За это время с девушками будут работать тренер женской команды по регби Кирилл Кошарин, психолог Анетта Орлова и диетолог Доктор Регина. Победительница, сбросившая наибольшее количество килограммов, получит 1 миллион рублей на исполнение своей мечты.