Орландо Блум в боксёрских перчатках продемонстрировал идеальный пресс на обложке журнала

Орландо Блум относится к тому типу знаменитостей, которые ради идеального тела готовы проводить в тренажёрном зале часы, чтобы потом хвастаться кубиками пресса на различных фотосессиях. В этот раз звезда «Пиратов Карибского моря» продемонстрировал результат своего упорного труда, снявшись для обложки журнала Perfect.

Орландо Блум Фото: https://www.theperfectmagazine.com/

Орландо позировал перед камерами в коротком джинсовом жилете и боксёрских перчатках. Несомненно, главным украшением в кадре стали внушительные мускулы актёра.

Стоит отметить, что, когда Блуму было 19 лет, он оказался на больничной койке с переломом спины, а врачи тогда сильно сомневались, сможет ли он когда-нибудь ходить.

С тех пор я каждый день благодарю своё тело за возможность двигаться и достигать новые результаты. Иногда оно работает на пределе, но теперь всё точно безопасно, — рассказал Блум.

Сейчас Орландо 47 лет, и он не просто ходит, он является частым гостем тренажёрного зала. Артист рассказывал, что он уделяет время как силовым, так и кардио тренировкам. Кстати, накачать бицепсы ему удалось благодаря классическим упражнениям со штангой и кроссовером.