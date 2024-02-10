В Ассоциации туроператоров рассказали, во сколько обойдётся поездка в Турцию в 2024 году

Турция всегда была одним из самых популярных туристических направлений среди россиян. Миллионы наших соотечественников ежегодно прилетали на побережье страны, причём многие из них выбирали отдых по системе «всё включено» в пятизвёздочных отелях.

Сейчас же ситуация с турами в Турцию обстоит несколько сложнее. Ещё в прошлом году цены на путешествия взлетели, а туроператоры продолжают отмечать их рост до сих пор. При этом статистика по проданным турам по системе раннего бронирования указывает на то, что некоторые отели всё же снизили цены для россиян или, по крайней мере, оставили их на уровне прошлого года.

На начало февраля 2024 года продано около 10–20% от общего числа предложений по данному направлению. В основном наши соотечественники бронируют летние поездки на 10 ночей для двух-трёх человек. Средняя стоимость на одного путешественника — 102–122 тыс. рублей. Таким образом, на семью из трёх человек придётся потратить примерно 300 тыс. рублей.

При этом туроператоры отмечают, что цены на поездки зависят от курса рубля. Конечно, интерес к Турции по-прежнему высокий, однако никто не может точно сказать, как будут обстоять дела на рынке валют хотя бы в марте. Потратиться на путешествие в Турцию в этом году придётся в любом случае.