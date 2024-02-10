Принц Гарри посетил церемонию вручения наград НФЛ после визита к больному Карлу III

Весь мир замер в ступоре, когда стало известно о том, что у короля Великобритании Карла III обнаружили онкологическое заболевание. Практически сразу после официального заявления Букингемского дворца в Лондон из США вылетел принц Гарри, который уже долгое время находится в напряжённых отношениях с другими членами династии.

Стало известно, что принц навестил отца в четверг, а потом отправился на церемонию вручения наград НФЛ. Принц вышел на сцену и объявил о присвоении почётного звания «Человек года в НФЛ» защитнику команды «Питтсбург Стилерс» Кэмерону Хейворду.

Всё, что вы, ребята, делаете на поле и за его пределами, действительно замечательно. Вы являетесь образцом для подражания для миллионов тем, как вы себя ведёте. Эта награда — высшая награда — посвящена вашему служению обществу, — заявил принц.

В общей сложности Гарри провёл в Великобритании ровно сутки. Инсайдеры в Букингемском дворце сообщают, что от встречи с принцем Уильямом монарх отказался. Детали визита Гарри к больному раком королю Карлу не разглашаются.