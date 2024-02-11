Арнольд Шварценеггер рассказал, что выучил правила американского футбола благодаря детям

Арнольд Шварценеггер – давний поклонник американского футбола, однако мало кто знал, что на самом деле этот спорта Терминатор полюбил благодаря своим детям. Оказывается, впервые Шварценеггер увидел матч по американскому футболу между своими сыновьями и их друзьями.

Большинство вещей, которые я об этом знаю, я выяснил благодаря своим детям. К ним приходили друзья, они играли вместе, а потом я слышал что-то вроде: «О, это был фол». Тогда они все вместе объясняли мне всё это, — вспомнил Шварценеггер.

Актёр отметил, что его сыновья Кристофер и Патрик обожали играть в американский футбол. У них дома всегда собиралась большая компания, которая устраивала целые соревнования. Также Шварценеггер рассказал, что они все вместе готовили к этому событию огромную пиццу.

Сейчас актёр вместе с сыновьями часто бывает на настоящих чемпионатах по американскому футболу. Совсем скоро они посетят матч в рамках Супербоула. Шварценеггер признался, что так и не смог выбрать, за какую команду будет болеть, поэтому он сможет просто насладиться классной игрой.

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