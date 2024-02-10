«Очаровательная 80-летняя леди»: Пенелопу Крус высмеяли в Сети из-за странного наряда

На днях в Мадриде состоялась презентация фильма «Феррари», в котором одну из главных ролей исполнила Пенелопа Крус. Для мероприятия актриса выбрала твидовое платье, которое дополнила розовой кепкой и чёрными босоножками на высоком каблуке.

Пенелопа Крус Фото: David Benito/Getty Images

Для поклонников Пенелопы, привыкших всегда видеть её в элегантных платьях, этот образ показался крайне своеобразным. Наряд от модного дома Chanel украшали розовые манжеты, а также мелкий принт «гусиная лапка», который на фото создал эффект ряби в глазах. Кроме того, Пенелопа надела круглые золотые серьги.

Пользователи Сети удивились такому странному выбору наряда и отметили, что, скорее всего, Крус вдохновлялась эстетикой нулевых, однако что-то пошло не так, и у неё получился неудачный образ в стиле «престарелой куклы Барби». Поклонники актрисы подметили, что на ней образы от Chanel выглядят старомодно и несуразно, а сама Крус в таких нарядах похожа на «очаровательную 80-летнюю леди».