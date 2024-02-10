Супербоул-2024: кто из знаменитостей болеет за команду «Канзас-Сити Чифс»

Уже 11 февраля в Лас-Вегасе пройдёт долгожданный финал главного чемпионата по американскому футболу Супербоул. За звание победителя сразятся команды «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти-Найнерс». Посмотрим, кто же из звёзд болеет за действующего чемпиона – «Чифс».

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт Фото: Jamie Squire/Getty Images

Певица стала интересоваться американским футболом, когда начала встречаться с игроком «Чифс» Трэвисом Келси. Девушка вместе с родственниками парня посещает практически все матчи команды и всегда надевает на стадион атрибутику болельщика.

Пол Радд

Пол Радд Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Пол Рад настолько любит американский футбол, что даже снял документальный фильм о Супербоуле, в котором отметил, что обожает «Чифс» и просто благодарен команде за то, что она существует.

Брэд Питт

Актёр ещё в преддверии прошлого Супербоула рассказывал, что является давним болельщиком «Канзас-Сити Чифс» и желает им победы во всех возможных соревнованиях.

Оливия Калпо

Оливия Калпо Фото: Erick W. Rasco/Getty Images

В прошлом году игрок команды Кристиан Маккэффри сделал предложение своей возлюбленной Оливии Калпо. В 2012 году девушка стала обладательницей титула «Мисс Вселенная», а теперь является одной из главных болельщиц «Чифс».

Кевин Ричардсон из Backstreet Boys

Музыкант рассказывал, что уже много лет болеет за команду. Изначально фанатами «Канзас-Сити Чифс» были родственники его жены, однако с годами он настолько увлёкся американским футболом, что стал главным болельщиком среди своих близких.