«Аляскинская оспа»: первый в мире человек умер от нового вируса после контакта с кошкой

Вирус, впервые обнаруженный в 2015 году, недавно поразил свою первую жертву недалеко от крупнейшего города Аляски. Неизвестный мужчина с ослабленным иммунитетом умер от Аляскапокса в конце января. Он жил в лесу полуострова Кенай, сообщают СМИ.

Вирус Аляскапокс, принадлежащий к тому же роду, что и натуральная оспа, был впервые обнаружен в 2015 году в Фэрбенксе (город в центре Аляски) и чаще встречается у мелких млекопитающих. Это седьмой случай заболевания среди людей и первый случай смерти.

По данным Министерства здравоохранения Аляски, в сентябре 2023 года мужчина заметил болезненную красную шишку в правой подмышке. В больнице ему прописали антибиотики. Лечение не дало эффекта, и 17 ноября его госпитализировали. После перевода в больницу в Анкоридже он жаловался на «жгучую боль нейропатического типа».

Дополнительное тестирование Центров по контролю заболеваний показало, что это Аляскапокс. Мужчина стал лишь седьмым человеком, у которого было подтверждено это заболевание. Пациент умер от недоедания, а также почечной и дыхательной недостаточности в конце прошлого месяца.

Вероятно, вирус перешёл мужчине от бездомной кошки, за которой тот ухаживал. Известно, что животное охотилось на других мелких млекопитающих. Анализ на Аляскапокс оказался отрицательным, но, по словам экспертов, кошка могла переносить вирус в когтях. Умерший пациент как раз сообщал о том, что она поцарапала его подмышку примерно за месяц до появления сыпи.

Как правило, инфекция Аляскапокс протекает в лёгкой форме. Как отметили власти, мужчина, вероятно, был более уязвим для инфекции, поскольку у него был ослаблен иммунитет из-за лекарств для лечения рака.

В Роспотребнадзоре России сообщили, что риски завоза вируса Аляскапокс на территорию РФ исключены.

Несмотря на то что количество выезжающих с континента минимальное, специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу. Для этих целей задействована АИС «Периметр», позволяющая анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.