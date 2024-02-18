Доктор медицинских наук назвала восемь причин выпадения волос

В день человек может терять от 50 до 100 волос — это нормально. Но если это число увеличивается, то можно говорить о выпадении волос. Доктор медицинских наук, сертифицированный дерматолог Хоуп Митчелл в беседе с SELF рассказала, какие факторы способствуют этому.

1. Генетика. Нередко выпадение волос является наследственной проблемой.

2. Сильный стресс. Это может быть как физический (например, роды или серьёзная операция), так и психический или эмоциональный стресс (например, потеря работы или любимого человека).

Обычно между стрессовым событием и началом чрезмерного выпадения проходит три месяца.

3. Плотные причёски. Они могут привести к повреждению и воспалению вокруг фолликулов, нарушая нормальный цикл роста. Это могут быть хвостики и туго зачёсанные назад причёски, косички, дреды.

4. Вредные привычки при укладке волос. К выпадению волос могут привести частые термоукладки, химическая обработка — например, завивка или выпрямление.

5. Сильная перхоть. В сочетании с вырабатываемым кожей головы маслом она может закупоривать фолликулы, что приводит к ухудшению снабжения волос питательными веществами.

6. Воспаление волосяного фолликула, или фолликулит. Такое заболевание кожи может возникнуть в результате физического раздражения (бритье, натяжение, парики) или инфекции (бактериальной либо грибковой).

7. Гормональный дисбаланс. Волосы истончаются, становятся ломкими и выпадают.

8. Аутоиммунные заболевания. Например, очаговая алопеция, при которой иммунная система ошибочно атакует волосяные фолликулы.