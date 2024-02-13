Королевский инсайдер рассказал, как проходит восстановление Кейт Миддлтон

В середине января в прессе появились тревожные новости о том, что сразу два члена королевской семьи Великобритании оказались в больнице. Если относительно состояния короля Карла III регулярно выходят официальные заявления и даже после новостей о раке он выходит в свет, то здоровье Кейт Миддлтон вызывает много вопросов.

Несколько недель назад принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости, а сейчас восстанавливается дома, в коттедже Аделаида. Никаких подробностей по поводу состояния Кейт двор не разглашает, что поднимает ещё большую волну разговоров вокруг состояния Кейт.

Свет на то, как себя чувствует Кейт, несколько дней назад пролил принц Уильям. Он рассказал, что его жена постепенно идёт на поправку, а также поблагодарил медперсонал, который заботился о принцессе во время её нахождения в больнице. Теперь же некоторые подробности сообщила журналистам приятельница Миддлтон. Она рассказала, что монархиня строго следует рекомендациям врачей и действительно чувствует себя намного лучше.

Я слышала, что Кейт уже отвечает на электронные письма, но всё делается так, чтобы лишний раз не перегружать её. Кейт не нарушает правила и чётко следует указаниям врачей. До Пасхи её появления ждать не стоит, — рассказала приближённая к королевской семье.