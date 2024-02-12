Покатались на славу: десятки нетрезвых отдыхающих забаррикадировали склон в Австрии

В Австрии разбираются с инцидентом, произошедшим на одном из склонов горнолыжного курорта Ишгль в Австрии. Там десятки нетрезвых лыжников и сноубордистов устроили баррикады. Причиной тому стала вечеринка, которую принято называть Après-Ski («После лыж»).

В Сети стали распространяться кадры, на которых спортсмены после целого дня катания на лыжах и сноубордах решили хорошенько отдохнуть и устроили практически тюленье лежбище прямо на склоне.

Судя по всему, концентрация увеселительных напитков оказалась настолько высокой, что спортсмены, которые буквально за пару часов до этого вовсю показывали самые серьёзные пируэты, не смогли подняться, чтобы по крайней мере переместиться в тёплое помещение.

Кто-то из лыжников и сноубордистов просто отдыхал, лёжа на склоне, а некоторые решили, что не готовы останавливаться на достигнутом, и продолжили кататься. В конце концов всё обошлось без происшествий.