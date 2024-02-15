«Удивительная жена, мама и мой лучший друг»: Дэвид Бекхэм мило поздравил жену с 14 февраля

Весна уже близко, и любовь вовсю витает в воздухе. Особенно это чувствуется 14 февраля, в День всех влюблённых. В России этот праздник не так популярен, а вот в других странах парочки вовсю обмениваются валентинками и дарят друг другу шоколадки в форме сердец. Не могли обойти стороной этот день Дэвид и Виктория Бекхэм, которых называют одной из самых красивых звёздных пар.

У себя в социальных сетях Бекхэм опубликовал милую фотографию с женой на фоне заката, признался ей в любви, а также поздравил всех своих подписчиков.

С Днём святого Валентина, удивительная жена, мама и мой лучший друг. Я люблю тебя! Счастливого Дня всех влюблённых, малыши!

Дэвид и Виктория счастливы вместе уже больше 25 лет. За эти годы супруги четыре раза стали родителями, а также построили собственную бизнес-империю. Бекхэмы не скрывают, что им пришлось пройти немало испытаний, однако они определённо того стоили.