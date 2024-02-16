Учёные определили лучшую диету для улучшения сексуальной жизни мужчин

Рацион может влиять на сексуальную жизнь мужчин. К такому выводу пришли из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета и Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана.

Согласно статье, опубликованной в журнале Cancer, положительно на сексуальное здоровье мужчин влияет растительная диета. В исследовании приняли участие более 3,5 тысячи мужчин, страдающих раком простаты. Авторы пояснили, что у такой когорты пациентов часто наблюдаются проблемы с эрекцией.

Участников разделили на пять групп в зависимости от соотношения растительной и животной пищи, которую ели мужчины. Большинство пациентов (более 83%) получали лечение рака простаты.

Анализ показал, что растительная диета улучшает сексуальную жизнь мужчин на 11%. Такой рацион включает большое количество фруктов, овощей, зерновых и орехов, а также отказ от мяса и молочных продуктов.