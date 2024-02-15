В честь героя Зака Эфрона в фильме «Стальная хватка» выпустили коллекционную игрушку

В конце прошлого года в мировой прокат вышел фильм «Железный коготь» («Стальная хватка»), в котором Зак Эфрон предстал в образе иконы реслинга Кевина фон Эриха. Картина завоевала ошеломительный успех, а теперь производители коллекционных игрушек в честь выхода фильма выпустили маленькую фигурку Эфрона в роли рестлера.

На данный момент уникальная игрушка доступна только по предзаказу. Её стоимость составляет $ 48 (около 4,3 тысячи рублей). Высота фигурки — всего 16,5 сантиметра, однако это не помешало производителю в точности прорисовать на ней все детали. В комплекте с игрушкой идут боксёрские шорты, а также накидка.

В честь Зака Эфрона выпустили игрушку Фото: Access Industries/A24

В фильме сценариста и режиссёра Шона Даркина «Железный коготь» Зак Эфрон, Джереми Аллен Уайт, Харрис Дикинсон и Стэнли Саймонс сыграли братьев Фон Эрих, которые прославились как профессиональные рестлеры в 1980-х годах. Сначала в родном Техасе, а затем и во всём мире они стали известны благодаря своей силе и невероятной харизматичности.