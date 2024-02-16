Никакого шума: принц Уильям ввёл строгие правила на время восстановления супруги

Несколько недель назад Кейт Миддлтон перенесла серьёзную операцию, а сейчас восстанавливается дома. В Букингемском дворце сообщили, что к своим королевским обязанностям принцесса вернётся не раньше весны. Известно, что первое время Кейт вместе с семьёй находилась в коттедже Аделаида, расположенном в пригороде Лондона. Теперь же Миддлтон перебралась в поместье Анмер-холл в Норфолке.

Ни на шаг от Кейт не отходит принц Уильям, который, кроме того, установил строгие правила для каждого, кто присутствует в доме, где находится его жена. Инсайдер сообщил, что супруги в курсе слухов, которые ходят вокруг состояния здоровья принцессы, однако внимания на них стараются не обращать. Миддлтон крайне трепетно относится ко всем рекомендациям врача и стремительно идёт на поправку.

Что же касается правил, которые ввёл Уильям, то в первую очередь они касаются детей. Принц взял на себя все обязанности по воспитанию троих наследников, а также строго-настрого запретил им как-либо беспокоить маму.

Уильям действительно прекрасный отец. Он говорит детям, что сейчас их маме нужен покой, а потому пока стоит отказаться от слишком шумных игр. Кроме того, пятилетний Луи иногда забывает, что Кейт нельзя толкать – это тоже важное правило, — сообщил инсайдер журналистам.