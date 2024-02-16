45-летняя Любовь Толкалина удивила поклонников фото без макияжа и фильтров

45-летняя актриса Любовь Толкалина не стесняется показывать себя без косметики, поэтому часто публикует фотографии, на которых предстаёт перед поклонниками в естественном виде. Комментарии под снимками звезды всегда пестрят комплиментами о том, что она выглядит на 20 лет моложе, и вопросами о том, как выглядеть так же шикарно.

Недавно актриса вернулась из отпуска, и теперь на смену пляжным селфи пришли фотографии в пуховике и шапке. У себя в социальных сетях Толкалина опубликовала свежий снимок в натуральном образе.

Любовь Толкалина Фото: Из личного архива Любови Толкалиной

Эй, кто в теремочке живёт? – подписала кадр Любовь.

Кстати, по словам самой актрисы, она относится к тому типу людей, которые даже на дух не переносят слово «диета». Как-либо ограничивать себя в любимых лакомствах она не старается, однако следует совету легендарной балерины Майи Плисецкой и не ест слишком много. Судя по всему, именно это правило, хорошая генетика и всегда позитивный настрой положительно отражаются на внешнем виде Любови.