Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Врач объяснил, почему после интимной близости нужно обязательно сходить в туалет

После интимной близостью нужно обязательно сходить в туалет. Почему это так важно, рассказал фармацевт Султан Даджани.

По словам эксперта, мочеиспускание после секса может защитить от цистита. Эта инфекция мочевыводящих путей, поражающая мочевой пузырь, вызывает боль при мочеиспускании, частые позывы в туалет, общее недомогание и повышение температуры тела.

Поскольку 90% цистита вызвано бактериями из прямой кишки, движения во время секса помогают перемещать эти бактерии вверх по уретре в мочевой пузырь. Движения во время интимной близости также могут вызвать повреждение уретры, и даже это небольшое повреждение может привести к размножению бактерий и заражению уретры и мочевого пузыря.

Читайте также: Учёные определили лучшую диету для улучшения сексуальной жизни мужчин

Эксперт также рекомендует избегать обезвоживания. После секса он советует выпивать большой стакан воды, поскольку это усиливает поток мочи и останавливает бактерии, прилипающие к мочевыводящим путям.