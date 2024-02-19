104-летняя жительница Великобритании поделилась неожиданным секретом долголетия

Наверняка каждый из нас хотя бы раз ловил себя на мысли о том, как здорово было бы дожить до 100 лет. А вот Кэтлин Сондерс из Англии это удалось. Более того, на днях она отпраздновала 104-й день рождения и поделилась своим секретом долголетия.

Кэтлин родилась 12 февраля 1920 года. Всю жизнь она занималась керамикой: собирала коллекцию изделий других мастеров, а также сама создавала настоящие произведения искусства. Работать с керамикой Сондерс перестала лишь в свои 90. Параллельно Кэтлин умудрялась путешествовать, заниматься домашними животными и быть прекрасной мамой.

Свой 104-й день рождения Сондерс отпраздновала в окружении семьи и друзей. Во время праздника, как и следовало ожидать, у именинницы попытались узнать её секрет долголетия. Кэтлин пошутила, что на самом деле всю жизнь принимает особенное зелье. Оказалось, что волшебный напиток с большей долей вероятности можно найти в каждом холодильнике – это обыкновенное молоко. Кроме того, Кэтлин отметила важность хорошего настроения и позитивного отношения к жизни.