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Названы регионы России, где меньше всего придерживаются ЗОЖ

Названы регионы России, где меньше всего придерживаются ЗОЖ
Где меньше всего придерживаются ЗОЖ
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В России в минувшем году принципов здорового образа жизни придерживались 11 млн человек. Число адептов ЗОЖ выросло по сравнению с предыдущим годом на 27,6%. Такие данные опубликовала консалтинговая компания FinExpertiza.

Отмечается, что серьёзнее следить за своим здоровьем стали жители 57 регионов. Больше всего число приверженцев ЗОЖ выросло в Ханты-Мансийском автономном округе и Ивановской области — в 19 и 18 раз соответственно. Далее следуют Тыва (в 8,5 раза), Ненецкий автономный округ (в 7 раз) и Чувашия (4,5 раза).

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Между тем с 2022 по 2023 год резко сократилось количество приверженцев здорового образа жизни в Еврейской автономной области (на 87,1%), Белгородской области (на 70,7%) и Адыгее (на 70,2%).

В 2023 году больше всего ЗОЖников было в Севастополе — 34,9% от общей численности населения. Также высокие показатели в Ненецком автономном округе (34,2%) и Новгородской области (31,1). Что касается регионов с минимальной долей адептов ортодоксального ЗОЖ, то в этот список попали Магаданская область (всего 1,1% от численности населения), Еврейская автономная область (1,6%) и Приморский край (1,9%).

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