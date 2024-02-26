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Опасно для кишечника: вот что происходит в организме при подавлении дефекации

Опасно для кишечника: вот что происходит в организме при подавлении дефекации
Опасно для кишечника
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Наверное, у каждого были ситуации, когда приходилось подавлять дефекацию. Чем это чревато, рассказали специалисты.

Если организм хочет избавиться от отходов, но сделать это не получается, блокируется работа кишечника. Если он не опорожняется своевременно из-за подавления дефекации, могут возникнуть проблемы с пищеварением. Это может привести к метеоризму, ощущению распирания и даже тошноте.

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И есть ещё одна проблема: фекалии содержат не только пищевые компоненты, но и загрязняющие вещества — именно поэтому они не должны долго задерживаться в кишечнике.

Каловые массы при подавлении дефекации могут затвердеть, и в результате могут возникнуть болезненные запоры. Они, в свою очередь, могут привести к геморрою и анальной трещине.

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