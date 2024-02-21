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Аномальная жара: в России прогнозируется самое жаркое лето за всю историю метеонаблюдений

Лето 2024 года в России может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Предварительный прогноз дали синоптики, пишет Рамблер.

Средняя температура в июне, июле и августе текущего года составит около +25…+27 градусов. Причём нормой летом является средняя температура +22 градуса. Метеорологи добавляют, что средняя максимальная температура может быть выше +35, что на пять градусов больше среднемноголетних значений.

Помимо аномальной жары, летом в России возможны опасные природные явления. Тепловые циклоны спровоцируют высокую влажность, что в разы увеличит вероятность сильных ливней, ураганов и гроз.

Причиной сильной жары станет такое природное явление, как Эль-Ниньо, или Южная осцилляция. Это изменения температуры воды в экваториальной части Тихого океана, которые могут влиять на климат.