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Исследование: две черты личности увеличивают риск преждевременной смерти

Исследование: две черты личности увеличивают риск преждевременной смерти
Черты личности увеличивают риск ранней смерти
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Определённые черты личности негативно влияют на работу сердца, вызывая его преждевременное старение. К такому выводу пришли учёные Лондонского университета Королевы Марии.

Согласно исследованию, опубликованному в European Heart Journal — Cardiovasis Imaging, такие черты личности, как тревожность и раздражительность, связаны с ранними признаками старения сердца. Это, в свою очередь, увеличивает и риск преждевременной смерти.

Чтобы найти связь между психическим здоровьем и функцией сердца, команда изучила снимки сердца 36 309 человек. Черты личности, классифицируемые как «невротизм» (нестабильное настроение, чрезмерное беспокойство, тревога, раздражительность, застенчивость и грусть), оценивались с помощью личностного опросника.

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Выяснилось, что склонность к невротизму связана с меньшими по размеру функционирующими желудочками с меньшей массой ЛЖ (левого желудочка), более высоким фиброзом миокарда и жёсткостью артерий.

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