Эксперты назвали 6 полезных для здоровья свойств пищевой соды

Пищевая сода часто используется при приготовлении выпечки. Эксперты рассказали, что этот порошок обладает свойствами, которые могут улучшить ваше здоровье.

1. Облегчение изжоги и расстройства желудка. Пищевая сода может нейтрализовать желудочную кислоту, обеспечивая временное облегчение при изжоге и расстройстве желудка. Для этого растворите одну чайную ложку порошка в стакане холодной воды и медленно выпейте.

2. Замедление прогрессирования хронической болезни почек. Это можно сделать путём нейтрализации содержания кислоты в крови.

3. Противораковое действие. Наиболее противоречивым утверждением является то, что пищевая сода может быть полезна в лечении рака. Некоторые исследования показывают, что этот порошок помогает химиотерапевтическим лекарствам действовать более эффективно, делая среду для опухолей менее кислой и способствуя усвоению лекарств.

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4. Эффективность упражнений. Многочисленные исследования показали, что пищевая сода может действовать как эргогенная добавка, то есть может повысить производительность упражнений. Это происходит за счёт очищения накопления молочной кислоты в мышцах во время интенсивной физической активности, что потенциально повышает выносливость и замедляет утомление.

5. Здоровье полости рта. Соду можно использовать в качестве мягкого абразива в зубной пасте для гигиены полости рта, чтобы помочь удалить налёт и отбелить зубы. Пищевая сода также обладает антибактериальными свойствами, которые помогают бороться с бактериями во рту.

5. Уменьшение раздражения кожи. При нанесении на кожу в виде пасты пищевая сода помогает облегчить зуд и небольшие раздражения кожи. Его также используют в ваннах, чтобы успокоить и облегчить кожные заболевания, такие как ветряная оспа или солнечные ожоги.