Реакция королевы: танцор уронил Мадонну со стула прямо во время концерта

Большой концертный тур Мадонны сейчас в самом разгаре. 18 февраля певица выступила в Сиэттле, где во время шоу случился неприятный инцидент. Прямо посреди исполнения хита 1986 года “Open Your Heart” Мадонну уронил один из её танцоров. Артистка потеряла равновесие и рухнула на сцену со стула.

Поклонники певицы тут же вскочили с тревожным предчувствием того, что концерт придётся останавливать, а Мадонне — оказывать первую помощь. Но неожиданно для всех звезда лишь рассмеялась, а после перевернулась на живот и продолжила петь, будто ничего не произошло.

Мадонна упала во время концерта Фото: TMX

Буквально через несколько секунд Мадонна вновь поднялась на ноги, чтобы довести номер до конца. В финале шоу артистка села на стул, а параллельно успела обменяться с танцорами улыбкой, показывая, что с ней всё в порядке.

Фанатов восхитила такая реакция Мадонны на случившееся. Они отметили, что вести себя так уверенно и непринуждённо после подобных инцидентов может только истинная королева. К счастью, никаких серьёзных травм во время падения певица не получила, а потому поклонники могут смело рассчитывать на продолжение гастролей.