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Ромео Бекхэм умилил поклонников свитером с изображением своих родителей

Ромео Бекхэм умилил поклонников свитером с изображением своих родителей
Ромео Бекхэм
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Дэвид и Виктория Бекхэм за время своего брака стали родителями четыре раза. Среднему сыну супругов, Ромео, уже 21 год. Парень пошёл по стопам отца и тоже стал футболистом. Сейчас он является нападающим клуба «Брентфорд Б».

Кроме того, Ромео – большой любитель моды, поэтому его часто можно встретить на всевозможных мероприятиях, посвящённых выходу новых коллекций различных дизайнеров. На днях в Лондоне прошла презентация бренда Highsnobiety. Одна вещь из коллекции определённо пришлась Бекхэму по вкусу.

Оказалось, что дизайнеры разработали несколько свитеров с портретами знаменитых британцев. Среди них, как и следовало ожидать, оказались Дэвид и Виктория. Изображения молодых Бекхэмов бренд поместил на свитер небесно-голубого цвета.

На передней части свитера размещена легендарная фотография футболиста в солнцезащитных очках и с телефоном в руке, сделанная в 2001 году, а на обороте изображён милый совместный снимок Бекхэма и «перчинки».

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