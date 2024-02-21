В Москве прошли первые в этом году легкоатлетические соревнования от Бегового сообщества

17 и 18 февраля в Москве прошли первые в этом году соревнования от Бегового сообщества «Скорость». Забег состоялся в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ. В первый день чемпионата спортсмены показали свои способности на дистанциях 60 м, 600 м и 1000 м, а также во время смешанной эстафеты 4х200 м. 18 февраля прошёл забег на длинные дистанции: 300 м, миля (1609 м) и обратная шведская эстафета 800-600-400-200 м.

Для того чтобы стремиться быть первым – нужно с чего-то начать. Сегодня у меня был самый первый забег. Для меня всё в новинку, и, наверное, это станет началом чего-то хорошего, стимулом для достижения целей, – рассказал Алексей, участник забега на одну милю.

Победителей определили среди мужчин, женщин, а также команд – призёрами стали первые три участника в каждой категории. Следующий марафон от Бегового сообщества состоится 7 апреля – он так и называется забег «Апрель». Участники откроют сезон шоссейных стартов и пробегут 5 км по улицам Москвы.