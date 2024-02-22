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Эксперты бьют тревогу: заболеваемость корью в мире выросла на 79%

Эксперты бьют тревогу: заболеваемость корью в мире выросла на 79%
Заболеваемость корью в мире выросла на 79%
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Всемирная организация здравоохранения выразила тревогу по поводу быстрого распространения кори. В прошлом году в мире было зарегистрировано более 306 тысяч случаев, что на 79% больше, чем в 2022 году.

Наташа Кроукрофт, технический консультант ВОЗ по кори и краснухе, подчеркнула, что в статистике учитывались только официальные случаи, которые могут быть сильно занижены. Реальное число больных, несомненно, намного выше.

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Чтобы получить более точные цифры, агентство здравоохранения каждый год моделирует цифры. По последним оценкам, в 2022 году было зарегистрировано 9,2 миллиона случаев заболевания и 136 216 случаев смерти от кори. Такое моделирование для 2023 года ещё не проводилось, но Кроукрофт отметила, что в 2022 году уже наблюдался 43-й % скачок смертности по сравнению с предыдущим годом. А для 2023 года такое моделирование ещё не проводилось.

В ВОЗ отметили, что основной причиной роста заболеваемости корью является снижение охвата иммунизацией. Как минимум 95% детей должны быть полностью вакцинированы против этой болезни, чтобы предотвратить вспышки. Но сейчас глобальный уровень вакцинации снизился до 83%.

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