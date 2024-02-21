50-летняя Юлия Высоцкая похвасталась стройной фигурой во время отдыха на Мальдивах

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обожают путешествовать. Очередные каникулы они решили провести на берегу океана, отправившись на Мальдивы. Прямиком с острова 50-летняя ведущая публикует снимки живописных пейзажей, а также дразнит подписчиков солнечными фотографиями в купальнике.

Расписание отличное, ощущение, что всё придумано специально для таких, как мы. Проснулась-улыбнулась, потом заплыв, потом — завтрак. Кстати, возможен в любое время суток, что меня очень устраивает, иногда с утра, кроме кофе или чая, ничего не хочется, а вот ближе к полднику хочется завтрак, — поделилась Высоцкая в своих соцсетях.

Юлия Высоцкая Фото: Из личного архива Юлии Высоцкой

Юлия всегда строго относилась к своей фигуре, а перед Новым годом сообщила, что начинает худеть. По словам Высоцкой, она никогда не была сторонницей жёстких диет и усиленных тренировок, а потому держать себя в форме предпочитает с помощью мягких упражнений и правильного питания. На острове, кстати, для этого есть все условия.

Пять кругов вокруг острова, 1500 шагов, полный круг, ощущение, что мы тут с моим Робинзоном совершенно одни. Птицы, зелень, океан. Опять заплыв. Книжка-вторая за эту неделю. Тишина. Музыка. Разговоры-разговоры. Закат. Аперитив. Еда! Это отдельная тема, — рассказала об отдыхе Юлия.