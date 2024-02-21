Хлои Кардашьян призналась, что пропустила People's Choice Awards 2024 из-за болезни

18 февраля состоялась церемония награждения премии People's Choice Awards 2024. Победительницей в номинации «Звезда реалити-шоу» стала Хлои Кардашьян, которая в тот день на мероприятии не присутствовала. Оказалось, на это была серьёзная причина.

Кардашьян вышла на связь с поклонниками. Девушка отметила, что сейчас с ней всё в порядке, однако пару дней назад она с трудом могла встать с кровати из-за сильной головной боли. Хлои рассказала, что уже много лет страдает сильными мигренями, которые в последнее время только обострились.

На самом деле ничто, кроме этого, не могло бы помешать мне присутствовать там. Я бесконечно благодарна и потрясена тем, что в шестой раз стала обладательницей этой награды. Первые несколько раз я думала, что это просто случайность, но теперь знаю, что это не так, — обратилась к подписчикам Кардашьян.

Хлои подчеркнула, что врачи, хорошие лекарства и полноценный отдых значительно облегчают её состояние. Девушка пообещала, что в скором времени будет в строю и сможет вновь радовать поклонников своими выходами в свет.