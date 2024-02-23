Музыкант Тайлер Оконма разработал дизайн шахматной доски специально для Louis Vuitton

На этой неделе бренд Louis Vuitton представил новый грандиозный проект, разработанный при участии обладателя премии «Грэмми» Тайлера Оконмы (Tyler, the Creator). Музыкант в числе прочего создал собственный дизайн шахматной доски специально для модного дома.

Шахматы Louis Vuitton Фото: Louis Vuitton

Тайлер всегда был большим поклонником Louis Vuitton и шахмат, а потому к разработке дизайна отнёсся со всей серьёзностью. Во время работы над проектом он даже придумал уникальную цветную монограмму, которая нанесена на каждый предмет модной коллекции. Игровая доска с «расплавленными» шахматами выполнена в виде классического чемодана Louis Vuitton в пастельных оттенках. В продажу она поступит в марте, тогда же станет известна официальная цена.

Шахматы Louis Vuitton Фото: Louis Vuitton

Для Тайлера это сотрудничество с Louis Vuitton в качестве дизайнера стало дебютом. Он неоднократно рассказывал о том, что с большим трепетом относится ко всему, что связано с модным домом. Кстати, именно он написал музыку для первого показа бренда после смерти его художественного руководителя Вирджила Абло.

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