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Бренд Louis Vuitton совместно с музыкантом Тайлером Оконмой разработал дизайн коллекционной шахматной доски

Музыкант Тайлер Оконма разработал дизайн шахматной доски специально для Louis Vuitton
Тайлер Оконма
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На этой неделе бренд Louis Vuitton представил новый грандиозный проект, разработанный при участии обладателя премии «Грэмми» Тайлера Оконмы (Tyler, the Creator). Музыкант в числе прочего создал собственный дизайн шахматной доски специально для модного дома.

Шахматы Louis Vuitton

Шахматы Louis Vuitton

Фото: Louis Vuitton

Тайлер всегда был большим поклонником Louis Vuitton и шахмат, а потому к разработке дизайна отнёсся со всей серьёзностью. Во время работы над проектом он даже придумал уникальную цветную монограмму, которая нанесена на каждый предмет модной коллекции. Игровая доска с «расплавленными» шахматами выполнена в виде классического чемодана Louis Vuitton в пастельных оттенках. В продажу она поступит в марте, тогда же станет известна официальная цена.

Шахматы Louis Vuitton

Шахматы Louis Vuitton

Фото: Louis Vuitton

Для Тайлера это сотрудничество с Louis Vuitton в качестве дизайнера стало дебютом. Он неоднократно рассказывал о том, что с большим трепетом относится ко всему, что связано с модным домом. Кстати, именно он написал музыку для первого показа бренда после смерти его художественного руководителя Вирджила Абло.

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