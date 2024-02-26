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Корейское блюдо, которое можно приготовить дома: оно замедляет старение

Традиционное корейское блюдо может улучшить здоровье кишечника, помочь похудеть и даже замедлить старение. Эксперты рассказали о пользе кимчи для здоровья.

Кимчи — это традиционное корейское ферментированное блюдо, приготовленное из различных овощей. Чаще всего используется пекинская капуста и корейский редис. Его приправляют перцем чили, чесноком, имбирём, соевым или рыбным соусом, а затем оставляют бродить в закрытых банках при комнатной температуре в течение нескольких дней или недель.

Польза для здоровья при употреблении кимчи:

1. Замедляет биологическое старение. Блюдо богато антиоксидантами и уменьшает общее воспаление в организме. Это, в свою очередь, снижает риск развития хронических заболеваний, в том числе болезней сердца.

2. Способствует здоровью кишечника. Кимчи содержит важные пробиотики, которые помогают улучшить состояние кожи, психическое и сердечное здоровье.

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3. Укрепляет иммунную систему. Процесс ферментации увеличивает количество полезных бактерий в кимчи, которые могут укрепить иммунную систему, помогая вашему организму более эффективно бороться с инфекциями.

4. Может улучшить уровень холестерина. Исследования показывают, что кимчи может оказывать положительное влияние на уровень холестерина за счёт снижения «плохого» холестерина ЛПНП.

5. Способствует снижению веса. Пробиотики в блюде помогают улучшить обмен веществ и уменьшить жировые отложения.