Американка похудела на 117 кг после трёх операций по уменьшению желудка. Фото до и после

43-летняя Квионника Фрейзер из Техаса боролась с лишним весом много лет. Проблемы со здоровьем, стресс и образ жизни долгое время мешали ей достичь желаемой фигуры. Кроме того, мотивация к тому, чтобы похудеть, появилась у Квионники только тогда, когда её мама умерла из-за сердечной недостаточности. Девушка поняла, что если она не начнёт работать над собой прямо сейчас, то рискует оставить своих детей сиротами.

Я помню, как встала на весы с максимальной отметкой в 200 кг. Они просто зашкаливали, потому что я была куда больше. Я попробовала сесть на диету, но это не сработало, поэтому я начала изучать операции по снижению веса. В то время лапароскопическое бандажирование желудка выглядело наиболее удачным вариантом, — вспоминает Квионника.

Ради похудения Фрейзер пришлось перенести три операции. Благодаря хирургическому вмешательству она сбросила 117 кг. Первую операцию Квионника сделала в 2009 году. После этого она в течение полугода похудела на 45 кг. В дальнейшем девушка ложилась под нож хирурга в 2013 и 2020 годах.

Пройдя такой серьёзный путь, Фрейзер настоятельно рекомендует каждому искать ответы на вопросы, почему не удаётся похудеть, внутри себя. Она уверена, что не всегда диета и спорт способны дать хороший результат.