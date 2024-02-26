Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Жительница США похудела на 117 кг благодаря трём операциям по уменьшению желудка

Американка похудела на 117 кг после трёх операций по уменьшению желудка. Фото до и после
Квионника Фрейзанд
Аудио-версия:
Комментарии

43-летняя Квионника Фрейзер из Техаса боролась с лишним весом много лет. Проблемы со здоровьем, стресс и образ жизни долгое время мешали ей достичь желаемой фигуры. Кроме того, мотивация к тому, чтобы похудеть, появилась у Квионники только тогда, когда её мама умерла из-за сердечной недостаточности. Девушка поняла, что если она не начнёт работать над собой прямо сейчас, то рискует оставить своих детей сиротами.

Я помню, как встала на весы с максимальной отметкой в 200 кг. Они просто зашкаливали, потому что я была куда больше. Я попробовала сесть на диету, но это не сработало, поэтому я начала изучать операции по снижению веса. В то время лапароскопическое бандажирование желудка выглядело наиболее удачным вариантом, — вспоминает Квионника.

Ради похудения Фрейзер пришлось перенести три операции. Благодаря хирургическому вмешательству она сбросила 117 кг. Первую операцию Квионника сделала в 2009 году. После этого она в течение полугода похудела на 45 кг. В дальнейшем девушка ложилась под нож хирурга в 2013 и 2020 годах.

Пройдя такой серьёзный путь, Фрейзер настоятельно рекомендует каждому искать ответы на вопросы, почему не удаётся похудеть, внутри себя. Она уверена, что не всегда диета и спорт способны дать хороший результат.

Читайте также:
Зепюр Брутян рассказала, как похудела после родов на 18 кг
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android