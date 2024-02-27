В России запретят популярный среди приверженцев здорового питания подсластитель

В России с 27 февраля запретят 19 пищевых добавок, в том числе популярный среди приверженцев здорового питания подсластитель. Об этом сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии.

Речь идёт о натуральном подсластителе стевия, который получают из листьев одноимённого растения. Этой добавкой активно пользовались диабетики, желающие похудеть и приверженцы ЗОЖ. Дело в том, что подсластитель имеет практически нулевую калорийность.

Стевия использовалась в двух вида: один выпускался без индекса и номера, другой — как стевиолгликозид Е960. Последняя добавка в перечень запрещённых не попала, поэтому производителе по-прежнему могут использовать её, но уже в ограниченных количествах.

Как сообщила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова в беседе с «Лента.ру», безопасность подсластителя стевия всегда была под вопросом, поскольку для его получения могли использовать различные части растения — листья, стебли или коренья.

Оставление в перечне разрешённых добавок стевиолгликозида Е960 внесло ясность, что эта пищевая добавка с абсолютно ясными, понятными и очень чётко определёнными характеристиками качества. И, главное, эта пищевая добавка прошла проверку на безопасность.