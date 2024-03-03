Врач-эндокринолог рассказала, какие продукты повышают чувство голода

Голод является нормальной реакцией организма, которая наступает через три-четыре часа после последнего приёма пищи. Врач-эндокринолог клиники «Инвитро» Евгения Пальченко перечислила продукты, которые повышают аппетит.

Быстрое чувство голода вызывают различные сладости, выпечка, специи, фруктовые соки, фастфуд, соусы, алкоголь, жевательные резинки и фрукты с большим содержанием кислот, например яблоки. Они лишь на короткое время дарят чувство сытости. Эти продукты способствуют выработке желудочного сока и пищеварительных ферментов, в результате человек вскоре снова начинает испытывать голод.

Причиной повышенного аппетита могут быть как физиологические причины, например обезвоживание, нерегулярный режим питания, диеты, недосып, так и ряд заболеваний (диабет, заболевания желудка, щитовидной железы, дефицит определённых витаминов). Кроме того, частое чувство голода может быть следствием депрессии и различных нарушений пищевого поведения, среди которых булимия и анорексия.

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