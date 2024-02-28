Неприятный запах изо рта, зуд, проблемы со зрением: названы 11 необычных симптомов диабета

Наиболее известными признаками сахарного диабета являются частое мочеиспускание и постоянная жажда. Эксперты назвали ещё 11 необычных симптомов заболевания, которые нельзя игнорировать.

При диабете организм не вырабатывает достаточное количество инсулина или не может правильно его использовать. Это приводит к излишкам глюкозы в крови.

На диабет могут указывать следующие признаки.

тёмная кожа на шее, в паху или подмышках — заболевание, также известное как чёрный акантоз;

фруктовое дыхание — симптом, известный как диабетический кетоацидоз;

головокружение, проблемы с мышлением — это может быть результатом обезвоживания в следствии частого мочеиспускания;

сексуальная дисфункция — трудности с достижением эрекции;

рецидивирующие инфекции — дрожжевые или кожные;

проблемы со зрением — затуманенное зрение, трудности с концентрацией внимания на объектах;

перепады настроения, повышенная раздражительность;

зуд кожи, шелушение, особенно на руках и ногах;

онемение, покалывание или жжение в конечностях и судороги;

сухость во рту;

внезапное снижение веса без причины.

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