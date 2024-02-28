Участница шоу «Большие девочки» Елизавета Клюзова раскрыла главный секрет съёмок проекта

Вот уже третью неделю подряд на «Пятнице!» выходит шоу «Большие девочки», участницы которого худеют на всю страну. Елизавета Клюзова из Москвы оказалась в реалити с весом 154 килограмма. Девушка приоткрыла завесу тайны и рассказала, как проходят съёмки и процесс похудения на самом деле.

У себя в блоге Клюзова призналась, что сбрасывать килограммы у всех на виду – задача непростая. Всё усложняется тем, что параллельно идёт съёмочный процесс, который иногда затягивается до глубокой ночи.

Конечно, ни о каком подъёме в семь утра речи не шло. В нашем распоряжении был отличный тренажёрный зал, но, как вы уже увидели по прошлой серии, его регулярное использование не равно потеря веса. Как говорится, в одном ушло, в другом пришло, — отметила Елизавета.

Девушка рассказала, что за время проекта выработала для себя идеальную схему питания и поняла, что сильнее всего фигуре вредят нездоровые перекусы, а фитнес-батончики и мюсли являются всего лишь маркетинговым ходом. Елизавета пообещала, что, как только проект подойдёт к концу, она расскажет о своём здоровом питании для похудения более подробно.

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