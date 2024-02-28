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Участница шоу «Большие девочки» Елизавета Клюзова раскрыла главный секрет съёмок проекта

Участница шоу «Большие девочки» Елизавета Клюзова раскрыла главный секрет съёмок проекта
Елизавета Клюзова
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Вот уже третью неделю подряд на «Пятнице!» выходит шоу «Большие девочки», участницы которого худеют на всю страну. Елизавета Клюзова из Москвы оказалась в реалити с весом 154 килограмма. Девушка приоткрыла завесу тайны и рассказала, как проходят съёмки и процесс похудения на самом деле.

У себя в блоге Клюзова призналась, что сбрасывать килограммы у всех на виду – задача непростая. Всё усложняется тем, что параллельно идёт съёмочный процесс, который иногда затягивается до глубокой ночи.

Конечно, ни о каком подъёме в семь утра речи не шло. В нашем распоряжении был отличный тренажёрный зал, но, как вы уже увидели по прошлой серии, его регулярное использование не равно потеря веса. Как говорится, в одном ушло, в другом пришло, — отметила Елизавета.

Девушка рассказала, что за время проекта выработала для себя идеальную схему питания и поняла, что сильнее всего фигуре вредят нездоровые перекусы, а фитнес-батончики и мюсли являются всего лишь маркетинговым ходом. Елизавета пообещала, что, как только проект подойдёт к концу, она расскажет о своём здоровом питании для похудения более подробно.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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