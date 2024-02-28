Эксперт объяснила, почему нельзя оставлять крышку унитаза открытой

Во время смыва крышку унитаза нужно обязательно закрывать. Почему это так важно, объяснила эксперт, специализирующийся на продаже сантехники для ванных комнат, Элеонора Поттер.

Если крышка унитаза во время смыва открыта, то крошечные частицы воды могут распространить по комнате болезнетворные бактерии. Микробы могут попасть на полотенца, столешницы и даже зубные щётки.

В 2019 году учёные из Университетского колледжа Корка обнаружили, что закрытие сиденья унитаза сокращает распространение капель воды на поверхности во время и после смыва на 30–60%.

Очевидно, что эта простая корректировка наших привычек в туалете может оказать глубокое влияние на нашу общую гигиену и безопасность для здоровья. Эта практика, хотя и кажется незначительной, играет решающую роль в смягчении распространения микробов и инфекций в доме.

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