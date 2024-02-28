«Теперь я не стыжусь своих изгибов»: Кейт Уинслет — об отношении к фигуре в Голливуде

С момента выхода легендарного фильма «Титаник» прошло уже 25 лет. Именно эта лента принесла всемирную славу Кейт Уинслет. Актрисе было всего 22 года, когда она исполнила роль аристократки Роуз. Сейчас Кейт 48 лет, и она уверена в том, что наконец-то в Голливуде настало время, когда можно без зазрения совести принимать своё тело и не худеть по первому же требованию режиссёра.

Знаете, индустрия действительно сильно изменилась. Я часто думаю о том, что теперь я не стыжусь своих изгибов, — поделилась Уинслет.

Актриса отметила, что в её молодости к лишнему весу или недостаточно тонкой талии относились настороженно, и даже из-за нескольких килограммов можно было потерять роль. Кейт призналась, что она восхищается современными девушками, которые обладают колоссальным мужеством, дающим им возможность отстаивать своё право на любовь к себе.

Дело в том, кто ты внутри себя. Принимаешь ли ты себя такой. Я думаю, признание себя – это главное качество современных женщин. Ещё тогда для меня было важно придумывать что-то необычное, освежающее и настоящее, — признаётся актриса.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.