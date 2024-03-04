Дочери Сильвестра Сталлоне рассказали, что парни приносят на свидания досье для их отца

Дома у Сильвестра Сталлоне настоящий малинник. Он отец сразу трёх прекрасных дочерей, а потому актёр делает всё возможное, чтобы сделать своих любимых девочек самыми счастливыми. Из-за этого у Софии, Сикстины и Скарлетт иногда возникают трудности в общении с молодыми людьми. Некоторые парни начинают вести себя, мягко говоря, осторожно.

Более того, сам Сталлоне до 18-летия дочерей строго относился к их воспитанию. В доме звезды всегда царили жёсткие порядки, а девушкам запрещалось встречаться с мальчиками.

В 10 вечера у нас был комендантский час. Отец специально не ложился спать. Если мы видели, что 10:05 горит свет в ванной родителей, а мы ещё не легли, то мы сразу же понимали, что у нас проблемы, — пошутили девушки.

Наследницы Сталлоне рассказали, что он настолько запугал их кавалеров, что те стали приносить с собой на свидания свои досье.

Был парень, который принёс на нашу встречу своё досье. Более того, однажды кое-кто подготовил резюме, в которое включил даже свои фотографии и детальную биографию, — рассказала Сикстина.

Дочери актёра переживают, что популярность отца может плохо сказаться на их личной жизни. Некоторые молодые люди приходят на свидания только ради дальнейшего знакомства с самим Сталлоне, а некоторые сбегают, как только слышат его имя.

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