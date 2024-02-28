Музыкант и телеведущий Антон Лаврентьев рассказал, почему бросил бокс ради йоги

Два года назад актёр, певец и телеведущий Антон Лаврентьев начал практиковать аштанга-йогу. Он уверяет, что благодаря этой практике его жизнь перевернулась на 180 градусов, а самочувствие улучшилось в разы.

Лаврентьев долгое время занимался контактными видами спорта, однако вместо бокса выбрал йогу, осознав, что он не приносит в жизнь лёгкость. Прийти к такому решению Антону помогла психотерапия. Об этом он рассказал в новом выпуске шоу «Испытано на себе».

Когда начал заниматься йогой в уже более развёрнутом виде, я для себя понял, что тело начинает по-другому реагировать. И на тот момент спорт в различных его проявления, наоборот, очень сильно меня зажимает, поэтому решил провести эксперимент и занимался только йогой, — вспоминает Лаврентьев.

Сейчас для Антона йога стала приятной рутиной. В первую очередь он воспринимает её как возможность подготовить себя к началу нового дня и наполниться энергией.

Я не рассматриваю йогу как что-то магическое, как какую-то панацею. Я рассматриваю ежедневную практику как возможность обнулиться, выйти в то состояние, где инстинкты будут удовлетворены, — объясняет артист.