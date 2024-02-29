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Супермодель и бывший ангел Victoria’s Secret Миранда Керр родила четвёртого ребёнка

40-летняя супермодель Миранда Керр стала мамой в четвёртый раз
Миранда Керр
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В семье супермодели и бывшего ангела Victoria’s Secret Миранды Керр произошло радостное событие. 40-летняя красотка стала мамой в четвёртый раз. Об этом она лично сообщила у себя в социальных сетях. Миранда рассказала, что родила сына и назвала имя, которое она с возлюбленным дала наследнику.

Миранда Керр стала мамой в четвёртый раз

Миранда Керр стала мамой в четвёртый раз

Фото: Из личного архива Миранды Керр

Мы очень счастливы сообщить вам о рождении нашего маленького лучика солнца, Пьера Керр Шпигеля. Мы невероятно взволнованы из-за появления на свет нашего четвёртого сына и бесконечно рады, — написала Керр у себя в блоге.

Напомним, вместе с основателем социальной сети Snapchat Эваном Шпигелем Миранда воспитывает ещё двоих сыновей — 4-летнего Майлза и 5-летнего Харта. Своего старшего сына Флинна Керр родила в отношениях с актёром Орландо Блумом.

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