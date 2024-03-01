Учёные обнаружили, что COVID-19 может снизить IQ как минимум на год

Даже лёгкие случаи COVID-19 вызывают значительный, измеримый когнитивный дефицит. Мозговой туман, вызванный ковидом, реален, и он может снизить до шести баллов IQ как минимум на год, сообщается в исследовании, опубликованном в New England Journal of Medicine.

В научной работе приняли участие около 112 тысяч человек, которые прошли онлайн-тестирование, специально разработанное для измерения когнитивных областей, на которы влияет COVID-19. Каждый доброволец также предоставил историю заражения коронавирусом, что позволило экспертам сравнить когнитивные данные с продолжительностью и тяжестью симптомов.

У 3-4% участников был диагностирован постковидный синдром. У большинства из них симптомы наблюдались даже спустя год после заражения. Длительный ковид влиял на IQ пациентов. Когнитивный дефицит в первую очередь был обнаружен в областях, связанных с памятью, пространственным планированием и вербальным мышлением.

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