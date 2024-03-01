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50-летняя Тайра Бэнкс показала, как выглядит без фильтров и с минимальным количеством косметики

50-летняя Тайра Бэнкс восхитила Сеть честным снимком без фильтров и минимумом косметики
Тайра Бэнкс
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Тайра Бэнкс уже много лет остаётся иконой стиля, а каждое её появление на публике сопровождается большим количеством внимания поклонников. Публика привыкла, что звезда всегда выглядит сногсшибательно, а к её образу просто невозможно придраться. Идеальная укладка, макияж, наряд с иголочки – всё это по сей день делает Тайру королевой мира моды.

Однако 50-летняя Бэнкс любит и принимает себя любой. В социальных сетях она поделилась своим честным снимком, на котором показала, как выглядит без фильтров и с минимальным количеством макияжа.

Тайра Бэнкс

Тайра Бэнкс

Фото: Из личного архива Тайры Бэнкс

Подписчики модели моментально заполонили комментарии под публикацией Тайры сотнями восторженных комплиментов и отметили, что она совсем не выглядит на свой возраст. В преддверии своего юбилея, который был в декабре, Бэнкс рассуждала о том, что когда-то ей казалось, в 50 лет она будет чувствовать себя старой. Однако сейчас она уверена: это лишь начало новой жизни и никакие морщинки вокруг глаз не должны разрушать уверенность женщины в себе.

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